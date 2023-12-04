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Италия

4 декабря, 23:17

Семиоли — о Миранчуке: «Такого футболиста нынешнему «Торино» не хватает»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Торино» Франко Семиоли высказался о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Торино» на правах аренды.

«Миранчук в прошлом сезоне был важным игроком для «Торино». Многие ожидали, что он останется в команде, потому что он идеально подошел для футбола Юрича. Не знаю, есть ли шанс, что он окажется в команде зимой, но в любом случае «Торино» ищет игрока с его характеристиками в атакующую линию. Команде нужно усилить атаку, а Алексей — тот игрок, который может решить эпизод в любом матче. Такого футболиста нынешнему «Торино» не хватает», — цитирует Семиоли «Евро-Футбол.Ру».

28-летний Миранчук провел 4 матча за «Аталанту» в серии А текущего сезона, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/34/1005492014_byivshiy_igrok_torino__o_miranchuke_takogo_futbolista_nyineshnemu_torino_ne_hvataet
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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