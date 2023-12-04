Семиоли — о Миранчуке: «Такого футболиста нынешнему «Торино» не хватает»

Бывший игрок «Торино» Франко Семиоли высказался о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Торино» на правах аренды.

«Миранчук в прошлом сезоне был важным игроком для «Торино». Многие ожидали, что он останется в команде, потому что он идеально подошел для футбола Юрича. Не знаю, есть ли шанс, что он окажется в команде зимой, но в любом случае «Торино» ищет игрока с его характеристиками в атакующую линию. Команде нужно усилить атаку, а Алексей — тот игрок, который может решить эпизод в любом матче. Такого футболиста нынешнему «Торино» не хватает», — цитирует Семиоли «Евро-Футбол.Ру».

28-летний Миранчук провел 4 матча за «Аталанту» в серии А текущего сезона, не отметившись результативными действиями.