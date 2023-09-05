Сенников: «Кокорин сделал правильный шаг, перейдя в «Арис». Он там как дома»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал трансфер форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис».

«Кокорин в «Арисе» уже как дома. Там он адаптировался. Наверное, в «Фиорентине» не было вариантов. Правильный шаг сделал Кокорин. Если у тебя нет возможности выходить на поле, то лучше перейти в другой клуб и играть», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Также он ответил на вопрос, забьет ли Кокорин за «Арис» еще больше мячей, чем в прошлом сезоне.

«Посмотрим, как в Лиге Европы Александр выступит. Чемпионат Кипра не такой уж и слабый турнир. У Кокорина есть очень хорошие бомбардирские качества, которые он может в полной мере использовать. Должен забивать», — добавил специалист.

5 сентября «Арис» объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Кокорин уже выступал за клуб из Лимасола в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он провел 30 матчей за «Арис», в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Российский форвард был признан самым ценным игроком прошлого сезона чемпионата Кипра.