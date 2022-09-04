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Италия

4 сентября, 13:24

Сергей Алейников: «В Грузии больше шансов стать хорошим футболистом, чем в России»

Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Бывший игрок сборной СССР, обладатель Кубка УЕФА в составе «Ювентуса» Сергей Алейников прокомментировал дебют в чемпионате Италии полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Как воспринимают его успехи в Италии? С приятным удивлением, скажем так, — приводит «РБ Спорт» слова Алейникова. — Потому что давно не было игроков с постсоветских пространств, которые так удачно проявляли бы себя в топ-чемпионате. Но, с другой стороны, ждут, что будет дальше, как Хвича будет развиваться».

Алейников заявил, что в Грузии больше шансов стать хорошим футболистом, чем в России.

«Хвича — это Грузия, а не Россия. Там больше возможностей вырасти в хорошего футболиста, так получается. Тем более что, если посмотреть статистику, очень много грузинских игроков выступает за границей», — отметил Алейников.

В субботу, 3 сентября, 21-летний грузин забил победный мяч в матче 5-го тура серии А с «Лацио» (2:1). Бывший футболист «Рубина» с 4 голами занимает первое место в списке бомбардиров турнира.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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