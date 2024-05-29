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Гуренко: «На сегодняшний день уровень Миранчука выше, чем когда он переходил в «Аталанту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о выступлении российского игрока «Аталанты» Алексея Миранчука в минувшем сезоне.

«Я считаю, что на сегодняшний день его уровень выше, чем когда он переходил в «Аталанту». Во-первых, он играет в команде, которая выиграла Лигу Европы, я не считаю, что он игрок запаса. Миранчук является одним из футболистов основы, просто многое зависит от того, по какой схеме будет играть «Аталанта». А Алексей много очков набрал, много забивал и отдавал в минувшем сезоне. Я считаю, что он своей игрой доказал, что он хорош», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

28-летний Миранчук в сезоне-2023/24 сыграл 41 матч за команду из Бергамо, в которых отметился 4 голами и отдал 12 результативных передач. «Аталанта» в минувшем сезоне стала победителем Лиги Европы.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Миранчук
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Аталанта
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