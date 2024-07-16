Серия A: даты стартового тура чемпионата Италии

Сегодня, 16:00
Чемпионат Италии по футболу сезона-2024/2025 стартует 17 августа и завершится 25 мая. 1-й тур серии А пройдет с 17 по 19 августа. Откроют новый сезон матчи «Дженоа» — «Интер» и «Парма» — «Фиорентина».
19.30. «Дженоа» — «Интер»
19.30. «Парма» — «Фиорентина»
21.45. «Милан» — «Торино»
21.45. «Эмполи» — «Монца»
19.30. «Болонья» — «Удинезе»
19.30. «Верона» — «Наполи»
21.45. «Кальяри» — «Рома»
21.45. «Лацио» — «Венеция»
19.30. «Лечче» — «Аталанта»
21.45. «Ювентус» — «Комо»
Полностью расписание чемпионата Италии сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».
Действующим чемпионом серии А является «Интер».
Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте