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Сегодня, 16:00

Серия A: даты стартового тура чемпионата Италии

Опубликовано расписание 1-го тура серии А сезона-2024/25
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Генрих Мхитарян («Интер»).
Фото AFP
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Чемпионат Италии по футболу сезона-2024/2025 стартует 17 августа и завершится 25 мая. 1-й тур серии А пройдет с 17 по 19 августа. Откроют новый сезон матчи «Дженоа» — «Интер» и «Парма» — «Фиорентина».

Чемпионат Италии 1-й тур

17 августа, суббота

19.30. «Дженоа» — «Интер»

19.30. «Парма» — «Фиорентина»

21.45. «Милан» — «Торино»

21.45. «Эмполи» — «Монца»

18 августа, воскресенье

19.30. «Болонья» — «Удинезе»

19.30. «Верона» — «Наполи»

21.45. «Кальяри» — «Рома»

21.45. «Лацио» — «Венеция»

19 августа, понедельник

19.30. «Лечче» — «Аталанта»

21.45. «Ювентус» — «Комо»

Полностью расписание чемпионата Италии сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом серии А является «Интер».

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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