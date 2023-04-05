Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:16

Серия А осудила поведение фанатов «Ювентуса» на матче с «Интером»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Болельщики «Ювентуса» по ходу полуфинального матча Кубка Италии против «Интера» (1:1) оскорбляли Ромелу Лукаку на расовой почве.

Серия А выступила с заявлением, в котором осудила проявления расизма в футболе.

«Серия А решительно осуждает все проявления расизма и любой формы дискриминации. Несколько человек на трибунах не могут испортить футбол и не представляют всех болельщиков на стадионе. Клубы Серии А, как и всегда, смогут найти виновных и пожизненно отстранить их от посещения домашних игр», — написано в заявлении лиги.

Бельгиец стал автором гола на последних минутах, который спас его команду от поражения. Он отпраздновал гол, жестом призвав болельщиков «Ювентуса» закрыть рты — судья показал Ромелу желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
серия А
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кассано: «Матч между «Наполи» и «Миланом» не был естественным»

Президент «Монцы» Берлускони госпитализирован