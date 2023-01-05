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Италия

Сегодня, 21:46

Серия а расследует расистские оскорбления Лукаку фанатами «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Серия а проведет расследование инцидента с оскорблениями в адрес нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

29-летний футболист подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Наполи» (1:0) во время матча 16-го тура. Фанаты клуба из Неаполя скандировали унизительные кричалки, адресованные бельгийцу.

Спортивный судья чемпионата Италии заявил, что начинает расследование этого инцидента. Дата вынесения решения и возможные санкции в отношении «Наполи» еще неизвестны.

Лукаку в текущем сезоне сыграл за «Интер» пять матчей в серии а, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: ANSA
Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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