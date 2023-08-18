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Италия

Сегодня, 15:35

Серия А, все матчи выходных: расписание игр 1 тура чемпионата Италии

Матч 1-го тура серии А «Удинезе» — «Ювентус» начнется в 21.45 мск 20 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Тео Эрнандес (справа).
Тео Эрнандес (справа).
Фото AFP
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С 19 по 21 августа пройдут матчи первого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Расписание и трансляции матчей 1 тура чемпионата Италии 19 — 21 августа

19 августа. 19.30. «Эмполи» — «Верона»
Онлайн-трансляция

19 августа. 19.30. «Фрозиноне» — «Наполи»
Онлайн-трансляция

19 августа. 21.45. «Дженоа» — «Фиорентина»
Онлайн-трансляция

19 августа. 21.45. «Интер» — «Монца»
Онлайн-трансляция

20 августа. 19.30. «Рома» — «Салернитана»
Онлайн-трансляция

20 августа. 19.30. «Сассуоло» — «Аталанта»
Онлайн-трансляция

20 августа. 21.45. «Лечче» — «Лацио»
Онлайн-трансляция

20 августа. 21.45. «Удинезе» — «Ювентус»
Онлайн-трансляция

21 августа. 19.30. «Торино» — «Кальяри»
Онлайн-трансляция

21 августа. 21.45. «Болонья» — «Милан»
Онлайн-трансляция

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

Источник: https://www.sport-express.ru/football/italy/
Футбол
Серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
2
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
3
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
4
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
5
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
17
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
19
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 - : -
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 - : -
19.08 21:45
Интер – Монца
 - : -
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 - : -
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Милан
 - : -
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