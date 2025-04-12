Консейсау — о фанатах «Удинезе» в ситуации с Меньяном: «Я никогда не видел такого за 40 лет в футболе»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау после победы над «Удинезе» (4:0) в матче серии А прокомментировал ситуацию с голкипером Майком Меньяном. Вратаря унесли с поля на носилках в начале второго тайма после столкновения с защитником Алексом Хименесом.

«Некоторые вещи, которые я сегодня увидел, меня реально впечатлили. Переживание о двух парнях, которые попали в беду, и аплодисменты толпы: я должен поблагодарить фанатов «Удинезе». Они освистали игрока в начале игры, но потом, когда произошло что-то неординарное, они аплодировали ему. Это невероятный жест, которого я никогда не видел за 40 лет в футболе. Честь и хвала им. Майк в больнице и пройдет обследование. Это был очень красивый жест от фанатов «Удинезе», — приводит Milannews.it слова Консейсау.

В начале второго тайма голкипер попытался сыграть головой в мяч за пределами штрафной площади и влетел в своего защитника Алекса Хименеса. Футболист потерял сознание, и врачи унесли его с поля на носилках.