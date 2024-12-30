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Сегодня, 16:58

Сержиу Консейсау стал главным тренером «Милана»

Даниил Аршавский
Сержиу Консейсау.
Фото Global Look Press
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Пресс-служба «Милана» сообщила о назначении Сержиу Консейсау на пост главного тренера итальянской команды до 2026 года.

В июне 2024 года 50-летний специалист покинул аналогичный пост в «Порту», с которым он завоевал 11 трофеев, в том числе 3 чемпионства и 4 Кубка Португалии.

30 декабря «Милан» отправил в отставку главного тренера команды Паулу Фонсеку, работавшего на этой должности с 13 июня 2024 года.

В первом матче под руководством Консейсау россонери встретятся с «Ювентусом», за который играет сын специалиста Франсишку.

Поле 17 матчей в нынешнем сезоне «Милан» с 27 очками расположился на 8-й строчке турнирной таблицы серии А.

Паулу Фонсека. «Милан» уволил Фонсеку через полгода после назначения. Новый тренер — экс-игрок «Интера»

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Сержиу Консейсау
Футбол
ФК Милан
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