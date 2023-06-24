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Италия

Сегодня, 08:52

Сесар Аспиликуэта перейдет в «Интер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта полностью согласовал личные условия контракта с «Интером», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны подписали соглашение на 2 года. Ожидается, что «Челси» отпустит 33-летнего игрока, расторгнув контракт, который действует до 2024 года.

23 июня сообщалось, что Аспиликуэта сообщил руководству лондонского клуба, что хочет покинуть команду летом.

Испанец выступает за «Челси» с августа 2012 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 32 матча за лондонцев и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
Сесар Аспиликуэта
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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