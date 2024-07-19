Фабрегас: «Счастлив возглавить «Комо». Выход в серию А — это только начало»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал подписание четырехлетнего контракта с клубом.

«Я так счастлив начать этот сезон в качестве главного тренера, и я благодарю группу владельцев за доверие мне на этой должности. Я разделяю амбиции группы и считаю, что это только начало того, куда может дойти этот клуб. Это будет сложный и важный сезон, но я и остальной тренерский состав готовы, и мы все верим», — цитирует Фабрегаса пресс-служба клуба.

Ранее 37-летний испанец занимал пост исполняющего обязанности главного тренера с ноября по декабрь 2023 года. За это время «Комо» провел 5 матчей — 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. С июля по ноябрь 2023-го Фабрегас возглавлял команду «Комо» до 19 лет.

11 августа «Комо» сыграет с «Сампдорией» в 1/32 финала Кубка Италии, а 19 августа клуб проведет гостевой матч с «Ювентусом» в 1-м туре серии А.