Шалимов — об игровом времени Миранчука: «Важно не унывать, не терять тренировочный тонус»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Сейчас ситуация довольно простая — надо тренироваться хорошо, использовать свой шанс, когда выпускают на поле, и, вероятно, ждать зимнего трансферного окна, когда будут возможны переходы. Алексею надо играть. Понятно, что хочет играть, что расстроен, но нельзя унывать. Сложно, конечно, себя проявить, когда дают 10-15 минут, но ничего другого не остается. Важно не унывать, не терять тренировочный тонус», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 2 матча в серии А, в которых не отметился результативными действиями.