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Шелия: «До Кварацхелии в Грузии тоже были футболисты, которых сравнивали чуть ли не с Месси»

Алина Савинова
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о перспективах полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

«До Кварацхелии тоже были футболисты, которых сравнивали чуть ли не с Месси и так далее. То, что ребята свой талант не воплотили до конца, это их личное дело. Сейчас есть действительно ряд интересных футболистов в сборной Грузии. Пару человек играют во Франции, тот же Зурико Давиташвили в «Бордо» хороший футбол показывает. Есть много способных ребят. Хвича может дать сейчас многим молодым грузинским футболистам мечту, стремление, мотивацию. Если ему удалось стать одним из номинантов на «Золотой мяч», почему у других это не может получиться? Это хороший импульс для грузинского футбола. Он сейчас делает историю, за которой стоит следовать остальным», — цитирует Шелию Metaratings.ru.

Кварацхелия с 2022 года играет за «Наполи». В текущем сезоне он стал чемпионом Италии в составе неаполитанской команды. В марте сообщалось, что грузинский футболист продлит контракт с «Наполи» до 2028 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/sheliya-do-khvichi-v-gruzii-tozhe-byli-futbolisty-kotorykh-sravnivali-chut-li-ne-s-messi-254891/
Хвича Кварацхелия
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