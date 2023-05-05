Широков прокомментировал первое чемпионство Спаллетти в Италии

Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал первое чемпионство Лучано Спаллетти в Италии.

«Поздравляю Лучано с этой победой, он молодец. Он давно к этому шел, блестящий результат. Своей работой он доказал, что является большим тренером. Вы думаете, что в России легко выиграть чемпионат? Спаллетти выиграл два раза подряд титул в РПЛ, а его приемник потом не смог этого сделать. Вот и все. Вклад Хвичи? Думаю, каждый из футболистов «Наполи» внес огромный вклад в этом чемпионство. Кварацхелия не исключение», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.