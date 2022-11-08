Шомуродов может продолжить карьеру в «Болонье» или «Торино»

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По данным источника, 27-летний узбекский футболист и его представители недовольны количеством игрового времени, которое получает форвард.

К Шомуродову сохраняют интерес «Болонья» и «Торино», которые хотели подписать его летом. Вероятнее всего, нападающий перейдет в один из этих клубов на правах аренды, а переговоры о полноценном трансфере пройдут летом 2023 года.

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 7 матчах команды, провел на поле в сумме 85 минут и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.