Шомуродов может стать игроком «Аталанты»

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может стать игроком «Аталанты», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны ведут переговоры о возможном трансфере 29-летнего узбекского футболиста. Шансы Шомуродова на переход в «Аталанту» оцениваются как высокие.

Экс-игрок «Ростова» Шомуродов играет в «Роме» с 2021 года. Его контракт действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне футболист играл на правах за «Кальяри». В серии А он провел 22 матча, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.