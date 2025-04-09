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9 апреля, 22:27

Шомуродов согласился на понижение зарплаты ради продления контракта с «Ромой»

Сергей Ярошенко
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Нападающий Элдор Шомуродов согласился на понижение зарплаты ради продления контракта с «Ромой», сообщает Calciomercato.com.

По информации источник, клуб и футболист договорились продлить текущее соглашение на один год — до лета 2027-го. Сумма зарплаты не разглашается.

В этом сезоне на счету 29-летнего узбека 30 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.

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Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
Серия А
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