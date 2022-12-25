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Италия

Сегодня, 03:43

Шомуродовым интересуются «Фиорентина» и «Сампдория»

Иван Торопцев
Корреспондент
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Как утверждает источник, 27-летний узбек попал в сферу интересов «Сампдории» и «Фиорентины». «Рома» хочет получить за футболиста 10 миллионов евро, но заинтересованные в форварде клубы не готовы платить такую сумму.

19 декабря сообщалось, что на игрока также претендует «Торино».

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол в 8 матчах за римлян во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 7 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
ФК Сампдория
ФК Фиорентина
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