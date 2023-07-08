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Италия

Сегодня, 10:10

Шпинев заявил, что по будущему Алексея Миранчука пока нет изменений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Вадим Шпинев высказался о будущем своего клиента, полузащитника «Аталанты» Алексея Мирнчука.

«У меня нет новостей по будущему Алексея Миранчука, никаких изменений пока. Когда будут новости? Сложно сказать, я не могу назвать точную дату. Работу ведем терпеливо», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Торино» не собирается платить за выкуп Миранчука более 7 миллионов евро. «Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему игрока и может вернуть его в команду.

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний россиянин сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/shpinyov-po-budushemu-alekseya-miranchuka-poka-nikakikh-izmenenii-vedyom-rabotu-264484/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Вадим Шпинев
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