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Сегодня, 21:55

Шпинев заявил, что в «Аталанте» Алексей Миранчук пошел на понижение зарплаты

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев раскритиковал руководство «Аталанты».

«Полгода назад перед Новым годом спортивный директор и президент «Аталанты» канали Лешу уговорами о понижении зарплаты с нового сезона. Лёша это воспринял относительно болезненно, но пошел навстречу клубу.

Мне говорили, что итальянцы хуже турков. Получается, что так и есть. Что агентская компания, что руководство клуба. Люди, которые не держат своё слово. Говорят, но не делают", — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Соглашение 28-летнего россиянина с «Атлантой» рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. Сумма трансфера хавбека из итальянской «Аталанты» составила 12 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
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