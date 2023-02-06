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Италия

Сегодня, 09:14

Президент «Монцы» Берлускони: «В следующем сезоне наша команда хочет выиграть Скудетто»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент и владелец «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал о планах своей команды на следующий сезон.

«Монца» сейчас хорошо выступает. У нас есть важные задачи, и все, кто в них верит, выигрывает. Если бы Палладино быстрее заменил Строппу, мы были бы на 5-6-м месте, где-то возле «Милана». В следующем сезоне мы хотим выиграть «Скудетто». Мы должны верить, что станем большим клубом. Тот, кто верит, всегда выигрывает», — приводит слова Берлускони Corriere della Sera.

«Монца» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков за 20 туров.

Футбол
ФК Монца
Сильвио Берлускони
серия А
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0
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