Симоне Индзаги о продлении контракта с «Интером»: «Чувствую себя, как дома»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал продление контракта с миланским клубом.

«Я взволнован. Хочу поблагодарить президента клуба. Чувствую себя, как дома. Я этом году наша цель — сделать болельщиков счастливыми после завоевания второй звезды. В отпуске я встретил много болельщиков клуба, которые благодарили меня — это очень приятно. Мы хотим повторить то, что сделали в прошлом сезоне», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Соглашение 48-летнего специалиста с черно-синими рассчитано до лета 2026 года.