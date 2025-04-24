Индзаги: «У «Интер» более плотный график, чем у других команд, но это не оправдание»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Милана» (0:3) в полуфинале Кубка Италии.

«Мы должны продолжать идти вперед. Существует как физическая, так и психологическая усталость — нам нужно быть сильнее всего этого. Этот путь принес нам много радости, но также и разочарования, как сегодня вечером. Мы должны были сыграть лучше — нам не хватило остроты в обеих штрафных в ключевые моменты игры.

Усталость? Это не может быть оправданием. Нам нужно показывать максимальную концентрацию, а сегодня мы этого не сделали. Каждая команда имеет дело с усталостью. У нас был более плотный график, чем у других, но, опять же, это не оправдание. Если мы не вышли в финал, значит, мы недостаточно сделали.

Сегодня 24 апреля — остался один месяц, и нам нужно продолжать работать с уверенностью. Сегодня вечером «Милан» заслужил эту победу, и справедливо, что они выходят в финал. Постараемся реабилитироваться и выложиться по полной в воскресенье против «Ромы», — цитирует Football Italia Индзаги.