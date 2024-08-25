Индзаги: «Интер» не должен быть привязан к Лаутаро, Барелле или Чалханоглу»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал отсутствие нападающего Лаутаро Мартинеса в матче против «Лечче» (2:0) во 2-м туре серии А.

«В пятницу утром Лаутаро проснулся от боли, и вместе с медицинским персоналом мы решили не рисковать им. Он хотел быть на поле, но сейчас начало сезона, мы постараемся, чтобы он был в хорошей форме к следующему матчу. «Интер» не должен быть привязан к Лаутаро, Барелле, Чалханоглу или кому-то еще. Мы победили в прошлом сезоне, потому что каждый внес свой вклад. Мне понравилось, как Тареми боролся сегодня на протяжении 95 минут, он всегда старался помочь команде. Марко Арнаутович тоже вышел на поле с большим настроем, и это то, что хочет видеть тренер», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер» набрал 4 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 30 августа команда сыграет с «Аталантой».