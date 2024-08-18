Индзаги: «Такая команда, как «Интер», не должна пропускать такие голы»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги раскритиковал команду за упущенную победу над «Дженоа» (2:2) в 1-м туре чемпионата Италии-2024/25.

«Есть разочарование от результата. На мой взгляд, ребята провели серьезную, сконцентрированную игру. У нас был достойный первый тайм, в котором мы много создавали и пропустили курьезный гол, просто несчастный случай. Во втором тайме мы медленнее двигали мяч, затем на 82-й минуте забили гол, который позволил нам повести в счете. После него мы должны были лучше распоряжаться мячом.

Пропустив два таких гола, сложно выигрывать матчи. Это заслуга «Дженоа», но ничья не принесла нам удовлетворения, учитывая то, что мы создали. Такая команда, как «Интер», которая вела в счете на 82-й минуте, не должна пропускать такие голы», — приводит слова Индзаги Football Italia.

В следующем матче «Интер» сыграет 24 августа с «Лечче», а «Дженоа» в этот же день на выезде встретится с «Монцей».