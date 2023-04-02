Симоне Индзаги разочарован игрой «Интера» в последних матчах

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение команды от «Фиорентины» (0:1) в матче 28-го тура серии А.

«Мы не можем забить уже три матча, такие результаты не могут радовать. Мы проиграли два матча дома, наши фанаты такого не заслуживают, что тут еще скажешь? Нужно быть агрессивнее, но это касается не только нападающих, а всей команды. В то же время у меня нет претензий к тому, как игроки выкладываются на поле», — цитирует Индзаги fcinter1908.it.

После этого матча «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 50 очков. «Фиорентина» располагается на 8-й строчке — 40 очков.

В следующем туре «Интер» сыграет против «Салернитаны» 7 апреля. «Фиорентина» встретится со «Специей» на день позже.