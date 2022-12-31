Симоне Индзаги уверен, что «Интер» сможет побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги выразил уверенность в том, что «нерадзурри» смогут побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Я верю в победу, абсолютно. Это новый опыт для всех нас, учитывая паузу на чемпионат мира. «Наполи» в качестве лидера — это нечто невероятное, они воспользовались ошибками других команд, включая нас. В прошлом сезоне таблица была плотнее, мы все были в пределах трех очков. Но я верю, что мы можем выиграть», — приводит слова тренера Sport Mediaset.

В настоящее время «Интер» занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. «Нерадзурри» отстают от лидирующего «Наполи» на 11 баллов.