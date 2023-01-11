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Италия

Сегодня, 23:04

Скаут серии А: «У «Торино» есть желание выкупить Миранчука, а у «Аталанты» — с ним расстаться»

Мария Гусева
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Скаут серии А Алекс Великих оценил вероятность продолжения карьеры российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

— Я обладаю информацией, что у «Торино» есть желание выкупить Миранчука, а у «Аталанты» есть желание с ним расстаться. Вопрос будет заключаться в стоимости. Наверное, «Торино» будет просить скидки, размазать платежи на больший период, — цитирует «РБ Спорт» скаута.

— Как вы считаете, Миранчуку будет интересно играть в «Торино»? Все-таки команда не попадает в еврокубки, твердый середняк серии А.

— Миранчуку сейчас важно закрепиться в стартовом составе, получать игровую практику, быть игроком, на которого делают ставку, находить взаимопонимание с тренером. Все-таки он обжегся в «Аталанте». Думаю, что «Торино» для Миранчука как минимум еще на год — это наиболее подходящий вариант. Юрич ему доверяет. В клубе к нему хорошее отношение. Миранчук нашел там свое место. Если он хорошо закрепится в «Торино», никто ему не мешает потом перейти в более сильный клуб.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук принял участие в 11 матчах за «быков» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
серия А
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Миранчук выйдет в старте «Торино» на матч Кубка Италии с «Миланом»