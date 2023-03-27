0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:16

«Атлетико» следит за дебютантом сборной Италии Ретеги — у форварда два гола в двух матчах

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Скауты «Атлетико» посетили матч сборных Италии и Мальты (2:0). Они следили за форвардом «Скуадры Адзурры» Матео Ретеги.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляет «Интер».

Ретеги отличился в каждом из двух своих первых матчей за сборную Италии — против Англии (1:2) и Мальты (2:0). В этом сезоне на его счету 6 голов в 9 матчах за «Тигре».

Аргентинский клуб арендовал 23-летнего Ретеги у «Боки Хуниорс» на два года, а летом выкупит контракт игрока за 2,5 миллиона евро. При этом «Бока Хуниорс» получит 50 процентов от следующей продажи форварда.

Сборная Италии по футболу
ФК Атлетико
ФК Тигре
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Манчини — о Мальте: «Такие матчи раздражают. Мы могли и должны были выступить намного лучше»