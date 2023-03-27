«Атлетико» следит за дебютантом сборной Италии Ретеги — у форварда два гола в двух матчах

Скауты «Атлетико» посетили матч сборных Италии и Мальты (2:0). Они следили за форвардом «Скуадры Адзурры» Матео Ретеги.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляет «Интер».

Ретеги отличился в каждом из двух своих первых матчей за сборную Италии — против Англии (1:2) и Мальты (2:0). В этом сезоне на его счету 6 голов в 9 матчах за «Тигре».

Аргентинский клуб арендовал 23-летнего Ретеги у «Боки Хуниорс» на два года, а летом выкупит контракт игрока за 2,5 миллиона евро. При этом «Бока Хуниорс» получит 50 процентов от следующей продажи форварда.