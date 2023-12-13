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Италия

Сегодня, 17:14

Скончался чемпион Европы-1968 Антонио Юлиано

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Наполи» сообщила о смерти экс-полузащитника команды Антонио Юлиано.

Юлиано скончался на 81-м году жизни.

«Это один из худших дней в истории «Наполи» и его болельщиков. Антонио Юлиано, который на протяжении двух десятилетий представлял «Наполи», скончался. Для тех, кто его не знал, стоит рассказать, кем он был и что представлял для нашего города. Прощай, Тотонно!» – сказано в сообщении пресс-службы неаполитанцев.

Юлиано выступал за «Наполи» с 1962 по 1978 годы. С командой он дважды становился обладателем Кубка Италии и два раза выигрывал серебро чемпионата страны. Он завершил карьеру в «Болонье» в 1979 году.

В 1968 году Юлиано стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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