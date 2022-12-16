Скончался известный сербский экс-футболист и тренер Синиша Михайлович

16 декабря 2022 года скончался известный сербский экс-футболист и тренер Синиша Михайлович, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что 53-летний специалист был госпитализирован в связи с плохим состоянием из-за лейкемии, которой он болел с 2019 года.

Состояние Михайловича резко начало ухудшаться 10 дней назад.

Большую часть профессиональной карьеры Михайлович провел в Италии, где выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Он дважды становился чемпионом Италии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе римского клуба становился победителем Кубка обладателей кубков.

В качестве главного тренера он возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино» и «Спортинг».

Также непродолжительный период времени Михайлович был главным тренером сборной Сербии. Будучи игроком он отыграл за национальную команду (в том числе Югославии) 63 матча и забил 9 голов.