Слуцкий объяснил, почему Кварацхелия не перешел в клубы АПЛ

Тренер Леонид Слуцкий в подкасте журналиста Фабрицио Романо объяснил, почему экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия не перешел в английские клубы, которые проявляли к нему интерес. В частности, грузинского игрока мог подписать «Тоттенхэм».

— После первого удачного сезона в «Рубине» вокруг него было очень много слухов и некоторые клубы действительно им интересовались. Какие-то клубы смутила цена. Он не дешевый футболист. Считаю, цена была нормальной. Но он был молодым игроком, после первого сезона, у него не было какой-то фантастической статистики. Лишь 4 гола и 3 ассиста. Думаю, у многих клубов были сомнения. Например, у «Тоттенхэма».

Обычно тебе нужен игрок, который точно готов к стартовому составу. Ты хочешь футболиста, который будет в составе. Конечно, у клубов были сомнения по поводу Хвичи и его результативности, его игре в защите.

К примеру, в России ярких игроков, вроде Хвичи, каждый защитник пытается срубить в первом же стыке. Наши судьи не всегда хорошо контролируют игру. Например, в игре с «Миланом» первый жесткий стык против Кварацхелии — желтая карточка. Это правильная позиция. Если ты хороший судья, то должен защищать ярких игроков. Все приходят посмотреть на них, а не на стыки, грязных игроков и когда игроков пытаются срубить.

Мы с ним общались после сезона и я сказал: «Ты должен уезжать, чтобы развиваться дальше». Я работал в Англии, Голландии, сборной и знаю, что для развития футболисту нужна экстра мотивация. Если ты лучший в команде, то тебе нужно ее менять — очень простое правило.

Считаю, что он ушел в правильный момент, в правильный клуб к великолепному тренеру в отличную лигу. Он невероятно счастлив и хочет развиваться, проявлять себя в Лиге чемпионов. Он оказался в сказке и очень этому счастлив, — сказал Слуцкий.