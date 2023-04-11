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Италия

Сегодня, 08:39

Смоллинг на этой неделе может подписать новый контракт с «Ромой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг близок к продлению контракта с командой, утверждает Николо Скира.

Встреча агента 33-летнего защитника с руководством римлян ожидается на этой неделе. Смоллинг, скорее всего, подпишет контракт с клубом до 2025 года. Действующее соглашение англичанина рассчитано до конца сезона.

«Рома» выкупила Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. До этого он выступал за команду на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел 39 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Крис Смоллинг
Футбол
ФК Рома
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