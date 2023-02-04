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Италия

Сегодня, 23:25

Смоллинг не торопится подписывать новый контракт с «Ромой»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» хочет продлить контракт с защитником Крисом Смоллингом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Римский клуб предлагает 33-летнему защитнику новое соглашение на два года, но с понижением зарплаты, которая на данный момент составляет 3,5 миллиона евро за сезон.

Смоллинг пока выжидает: он хочет знать будущее в клубе главного тренера Жозе Моуринью, а также понять перспективы «Ромы» в еврокубках, прежде чем принять решение.

В текущем сезоне защитник провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах и забил 3 гола. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Х

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П2

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обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Крис Смоллинг
ФК Рома
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