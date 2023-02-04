Смоллинг не торопится подписывать новый контракт с «Ромой»

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«Рома» хочет продлить контракт с защитником Крисом Смоллингом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Римский клуб предлагает 33-летнему защитнику новое соглашение на два года, но с понижением зарплаты, которая на данный момент составляет 3,5 миллиона евро за сезон.
Смоллинг пока выжидает: он хочет знать будущее в клубе главного тренера Жозе Моуринью, а также понять перспективы «Ромы» в еврокубках, прежде чем принять решение.
В текущем сезоне защитник провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах и забил 3 гола. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Основные источники исследования