Смоллинг отказывается подписывать новый контракт с «Ромой» с понижением зарплаты

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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг пока отказывается подписывать новый контракт с римским клубом, сообщает Calciomercato.
33-летнего англичанина не устраивает, что ему предлагает новое соглашение с понижением зарплаты.
Ранее сообщалось, что «Рома» хочет понизить оклад игрока с 3,5 до 2,5 миллиона евро в год.
Действующий контракт Смоллинга с римлянами действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 23 матчах за команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования