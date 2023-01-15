Смоллинг отказывается подписывать новый контракт с «Ромой» с понижением зарплаты

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг пока отказывается подписывать новый контракт с римским клубом, сообщает Calciomercato.

33-летнего англичанина не устраивает, что ему предлагает новое соглашение с понижением зарплаты.

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет понизить оклад игрока с 3,5 до 2,5 миллиона евро в год.

Действующий контракт Смоллинга с римлянами действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 23 матчах за команду.