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Италия

Сегодня, 09:25

Смоллинг: «Продление контракта? Ждите новостей уже скоро»

Виктория Кравченко
Крис Смоллинг.
Фото Global Look Press
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг поделился мнением о своем будущем в команде.

«Продление контракта? Сейчас я сосредоточен на игре, но мы близки к договоренности. Ждите новостей уже скоро», — цитирует игрока Sky Sport.

Сообщалось, что новое соглашение с 33-летним англичанином будет рассчитано до лета 2025 года, по которому игрок будет получать 3,5 миллиона евро.

«Рома» выкупила Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. До этого он выступал за команду на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел 41 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

Крис Смоллинг
ФК Рома
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