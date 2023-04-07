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Италия

Сегодня, 15:05

Смородская посоветовала Миранчуку рассматривать варианты с поиском нового клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская посоветовала российскому полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку рассматривать варианты с поиском нового клуба.

«Все решает руководство «Торино»: есть деньги — покупают, нет денег — не покупают. И мое мнение абсолютно неизменно: Алексея Миранчука, к сожалению, постоянно преследуют травмы — он часто не может выйти на поле из-за повреждений. Ему не везет, и как с этим бороться — сложный вопрос. Если «Торино» и «Аталанта» не смогут договориться по Миранчуку, то ему надо будет искать новый клуб», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что «Торино» не собирается выкупать Миранчука у «Аталанты» за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5059035-smorodskaya-esli-torino-i-atalanta-ne-dogovoryatsya-miranchuku-nado-iskat-novyj-klub.html
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Ольга Смородская
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