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Италия

Сегодня, 00:34

Смородская: «Не хочу возвращения Миранчука в Россию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нужно сделать еще один шаг в европейском футболе.

«Не хочу возвращения Миранчука в Россию, он еще не сказал своего последнего слова в Европе. Возраст позволяет Алексею сделать еще один шаг в европейском футболе. Надо только решить вопрос с «Аталантой», потому что там ему играть не дадут. Может, Леше надо постараться перейти в испанский чемпионат, где он всегда хотел играть», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

27-летний россиянин в этом сезоне ни разу не выходил на поле в стартовом составе итальянской команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-miranchuku-nado-postarat-sya-perejti-v-la-ligu/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Ольга Смородская
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