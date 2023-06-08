Софьян Амрабат хочет играть за «Барселону»

Нападающий АЕКа Нордин Амрабат рассказал о будущем брата — полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

«Софьян перейдет в «Вест Хэм»? Нет, он хочет подняться на самый верх, и его желание — играть в Испании. «Барселоне» у него на первом месте, но вы знаете финансовую ситуацию «Барсы». Есть еще клубы, заинтересованные в Софьяне», — приводит слова Нордина инсайдер Фабрицио Романо.

Марокканец выступает за итальянскую команду с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.