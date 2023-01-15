Софьян Амрабат не покинет «Фиорентину» в ближайшее время

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат останется в итальянском клубе. В игроке заинтересованы «Ливерпуль» и «Атлетико».

«Могу подтвердить, что Софьян Амрабат не продается. То же самое касается и Нико Гонсалеса», — заявил генеральный директор клуба Джо Бароне.

Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 25 миллионов евро. «Фиорентина» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 23 очка.