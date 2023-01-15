Софьян Амрабат не покинет «Фиорентину» в ближайшее время

15 января, 23:26
Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат останется в итальянском клубе. В игроке заинтересованы «Ливерпуль» и «Атлетико».
«Могу подтвердить, что Софьян Амрабат не продается. То же самое касается и Нико Гонсалеса», — заявил генеральный директор клуба Джо Бароне.
Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 25 миллионов евро. «Фиорентина» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 23 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования