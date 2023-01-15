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Италия

15 января, 23:26

Софьян Амрабат не покинет «Фиорентину» в ближайшее время

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат останется в итальянском клубе. В игроке заинтересованы «Ливерпуль» и «Атлетико».

«Могу подтвердить, что Софьян Амрабат не продается. То же самое касается и Нико Гонсалеса», — заявил генеральный директор клуба Джо Бароне.

Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 25 миллионов евро. «Фиорентина» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 23 очка.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

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22%

1.65
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Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

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