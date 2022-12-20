Состояние здоровья Виалли резко ухудшилось

Состояние здоровья известного экс-форварда сборной Италии, «Ювентуса», «Челси» и «Сампдории» Джанлуки Виалли резко ухудшилось, сообщают итальянские СМИ.

С 2017 года 58-летний ветеран «Скуадры адзурры» борется с раком поджелудочной железы. Его мать, которой 87 лет, срочно вылетела в Лондон, где постоянно проживает Виалли.

На днях Джанлука объявил о том, что покидает пост генерального менеджера национальной команды. В этом качестве бывший нападающий выиграл Евро-2020 в связке со своим давним другом Роберто Манчини, занимающим пост главного тренера.