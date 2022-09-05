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Италия

5 сентября, 10:10

Соттил стал третьим тренером, обыгравшим команду Моуринью с разницей в 4 мяча

Мария Гусева

«Удинезе» разгромил «Рому» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Италии. Для римлян это поражение стало первым в сезоне.

Как сообщает Opta, главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил стал третьим специалистом в истории, которому удалось обыграть команду, которую тренирует Жозе Моуринью, в рамках национального чемпионата с разницей в 4 (или более) мяча.

Ранее «Барселона» под руководством Хосепа Гвардьолы обыгрывала «Реал» Моуринью в сезоне-2010/11 со счетом 5:0, а также «Челси» с Антонио Конте громил «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17 — 4:0.

После поражения от «Удинезе» Моуринью признался, что предпочитает проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре по 0:1.

Футбол
ФК Рома
ФК Удинезе
Жозе Моуринью
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Моуринью о поражении от «Удинезе»: «Предпочитаю проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре по 0:1»

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