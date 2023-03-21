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Италия

Сегодня, 17:44

Советник «ПСЖ» Кампуш во время международного перерыва встретится с агентом Осимхена

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Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш планирует встречу с агентом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Footmercato.

Ожидается, что встреча состоится во время международного перерыва на матчи сборных, который начался на этой неделе. Кампуш хорошо знаком с агентами Осимхена, а «ПСЖ» проявляет серьезный интерес к 24-летнему нигерийцу. Кроме того, на него претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В текущем сезоне Осимхен провел 29 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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