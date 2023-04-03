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Италия

Сегодня, 09:10

Спаллетти назвал причину крупного поражения «Наполи» от «Милана»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что поражение команды от «Милана» (0:4) связано с утомлением.

«На нас могла повлиять усталость, многие игроки очень заботятся о своих национальных командах и отдают все силы. Также многое зависит от самих матчей, от перелетов. Футболисты возвращаются слегка уставшими. Но и у «Милана» такая же ситуация.

Отчасти дело в усталости, отчасти — в том, насколько здорово сыграл «Милан». Мы же выступили не на привычном уровне», — цитирует Спаллетти сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Вчера, 2 апреля, «Милан» разгромил «Наполи» со счетом 4:0 в матче 28-го тура серии А. Дублем в составе россонери отметился Рафаэль Леау. Еще по голу на свой счет записали Браим Диас и Алексис Салемакерс.

Команда Лучано Спаллетти с 71 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. «Милан» обошел «Интер» и с 51 баллом поднялся на третье место.

 
 
 
 
 
ФК Милан
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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