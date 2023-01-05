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Италия

Сегодня, 02:38

Спаллетти объяснил, почему «Наполи» проиграл «Интеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

«Я не знаю, какие команды будут в итоге претендовать на чемпионство. Наверняка те, кто играет в лучший футбол. Мы знаем, что можем играть лучше, но иногда можем показать себя ниже наших лучших возможностей. Это поражение ничего для нас не меняет. Иногда на пути встречаются команды, которые не позволяют делать то, что вы обычно делаете», — цитирует Football Italia Спаллетти.

«Наполи» остался на первом месте в турнирной таблице серии А (41 очко). «Интер» идет на 4-й строчке, набрав 33 очка.
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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