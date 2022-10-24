Спаллетти оценил игру Осимхена в этом сезоне

Сегодня, 09:45
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру форварда Виктора Осимхена, чей гол принес команде победу над «Ромой» в матче серии А.
«Он умеет применять фирменную смену темпа, свойственную только ему. Он станет феноменальным игроком, когда научится контролировать эмоции.
Он часто пытается все сделать сам, концентрируясь на мяче и воротах, он забывает о товарищах по команде. Но он очень силён физически, а его удар головой — один из лучших, что я видел за всю свою карьеру», — цитирует DAZN Спаллетти.
После 11 туров чемпионата Италии «Наполи» с отрывом лидирует в турнирной таблице.