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Италия

Сегодня, 09:45

Спаллетти оценил игру Осимхена в этом сезоне

Виктория Кравченко

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру форварда Виктора Осимхена, чей гол принес команде победу над «Ромой» в матче серии А.

«Он умеет применять фирменную смену темпа, свойственную только ему. Он станет феноменальным игроком, когда научится контролировать эмоции.

Он часто пытается все сделать сам, концентрируясь на мяче и воротах, он забывает о товарищах по команде. Но он очень силён физически, а его удар головой — один из лучших, что я видел за всю свою карьеру», — цитирует DAZN Спаллетти.

После 11 туров чемпионата Италии «Наполи» с отрывом лидирует в турнирной таблице.

 
Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Рома
Лучано Спаллетти
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Осимхен поделился мнением о победном матче «Наполи» против «Ромы»