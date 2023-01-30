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Италия

Сегодня, 02:02

Спаллетти оценил победу «Наполи» над «Ромой»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1).

«Вы выиграете в таких матчах, если покажете, что полны решимости побеждать от уборщика до последнего человека на скамейке запасных. Это сложные матчи, но те, кто вышел, показали, что они могут играть со скамейки запасных. Это фундаментальное качество для нашей команды. Сегодня у нас было мало мужества и мало качества, обычно у нас их больше», — приводит слова Спаллетти журналист Джанлука Ди Марцио.

В составе хозяев отличились Виктор Осимхен с передачи Хвичи Кварацхелии, а также Джованни Симеоне. Гости ответили точным ударом Стефана Эль-Шаарави.

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» с 37 очками — на шестой строчке.

ФК Наполи
ФК Рома
Лучано Спаллетти
серия А
2
0
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