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Италия

Сегодня, 15:28

Спаллетти: «Ушедшие летом игроки тоже сделали вклад в результаты «Наполи» в этом сезоне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отметил вклад в команду игроков, которые покинули клуб перед началом нынешнего сезона.

«Ушедшие летом игроки тоже сделали вклад в результаты «Наполи» в этом сезоне. Я имею в виду Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье, Фаузи Гулама и Дриса Мертенса», — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Уже в следующем туре команда может оформить чемпионский титул, который станет первым с 1990 года. Завтра, 4 мая, «Наполи» сыграет с «Удинезе» в гостях. Начало — в 21.45 мск.

ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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