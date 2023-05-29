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Италия

Сегодня, 17:51

Спаллетти подтвердил, что покинет «Наполи» по окончании сезона

Виталий Косик
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подтвердил, что покидает команду по окончании сезона.

«Иногда вы расстаетесь из-за слишком большой любви. Я не останусь, я ухожу. Я не передумаю. Я сказал клубу, что мне нужен год отдыха, несколько недель назад. Я не буду работать ни в каком другом клубе. Я буду отдыхать в течение года», — приводит слова Наполи Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Спаллетти принял решение покинуть команду после ссоры с де Лаурентисом.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».

Источник: Tuttomercatoweb
Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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